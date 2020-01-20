Два человека пострадали при падении части новогоднего украшения в Петрозаводске

В Петрозаводске произошло обрушение части новогоднего украшения города. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что на площади Кирова упали новогодние ворота.

По предварительным данным, во время работ по демонтажу конструкции работником была нарушена техника безопасности, что и стало причиной инцидента.

Уточняется, что в результате пострадали две женщины. Одной из них потребовалась госпитализация.

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