Глава Чувашии извинился за призыв «мочить» критикующих власть журналистов

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Глава Чувашии Михаил Игнатьев Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Глава Чувашии Михаил Игнатьев извинился за свой призыв «мочить» журналистов, критикующих власть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.

По словам Игнатьева, его высказывание было интерпретировано ошибочно. Он заявил, что всегда корректно относился к журналистам, критикующим власть «объективно».

Игнатьев подчеркнул, что в своем выступлении призывал журналистское сообщество к публичному порицанию тех коллег, которые пытаются дискредитировать власть с помощью провокаций и лжи.

Ранее сообщалось, что во время поздравления работников печати с Днем российской печати, глава Чувашии призвал средства массовой информации «мочить» критикующих власть журналистов.

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