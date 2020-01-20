Глава Чувашии извинился за призыв «мочить» критикующих власть журналистов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев извинился за свой призыв «мочить» журналистов, критикующих власть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.
По словам Игнатьева, его высказывание было интерпретировано ошибочно. Он заявил, что всегда корректно относился к журналистам, критикующим власть «объективно».
Игнатьев подчеркнул, что в своем выступлении призывал журналистское сообщество к публичному порицанию тех коллег, которые пытаются дискредитировать власть с помощью провокаций и лжи.
Ранее сообщалось, что во время поздравления работников печати с Днем российской печати, глава Чувашии призвал средства массовой информации «мочить» критикующих власть журналистов.
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