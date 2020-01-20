Мэр Новокузнецка подает в суд на «Интерфакс» после новости о переносе открытия школы

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов подаст в суд на агентство «Интерфакс» из-за новости о переносе открытия школы, сообщает «Тайга.Info».

В программе «Утро с мэром» ведущий спросил у Кузнецова про школу №81, открытие которой, как писало агентство, «перенесли на неопределенный срок». Отмечалось, что школа строится с 2013 года.

Мэр переспросил точное название агентства.

««Интерфак»? с, Факс? А там пишется через, А или через… не будем говорить», — сказал он.

Кузнецов отметил, что нельзя так относиться к тому, что сделано командой губернатора.

«Проблема-то в чем была? Не было финансов. Не было финансовой последовательности, и подрядчик был такой поэтому», — заявил Кузнецов.

Он сообщил, что январские праздники он провел в школе, где с родителями организовал общественную приемку.

«Все эти «Интерфаксы, они, конечно, не делают нам доброго отношения. И я распорядился с тем, чтобы обратиться с исковым требованием извиниться либо понести настоящую информацию», — рассказал Кузнецов.

Он выразил благодарность губернатору Сергею Цивилеву, который нашел деньги из федерального бюджета.