Мэр Новокузнецка подает в суд на «Интерфакс» после новости о переносе открытия школы
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов подаст в суд на агентство «Интерфакс» из-за новости о переносе открытия школы, сообщает «Тайга.Info».
В программе «Утро с мэром» ведущий спросил у Кузнецова про школу №81, открытие которой, как писало агентство, «перенесли на неопределенный срок». Отмечалось, что школа строится с 2013 года.
Мэр переспросил точное название агентства.
««Интерфак»? с, Факс? А там пишется через, А или через… не будем говорить», — сказал он.
Кузнецов отметил, что нельзя так относиться к тому, что сделано командой губернатора.
«Проблема-то в чем была? Не было финансов. Не было финансовой последовательности, и подрядчик был такой поэтому», — заявил Кузнецов.
Он сообщил, что январские праздники он провел в школе, где с родителями организовал общественную приемку.
«Все эти «Интерфаксы, они, конечно, не делают нам доброго отношения. И я распорядился с тем, чтобы обратиться с исковым требованием извиниться либо понести настоящую информацию», — рассказал Кузнецов.
Он выразил благодарность губернатору Сергею Цивилеву, который нашел деньги из федерального бюджета.