СМИ: на Гавайях застрелили двух полицейских

В районе Вайкики города Гонолулу, расположенном на острове Оаху в американском штате Гавайи, были застрелены как минимум два полицейских. Об этом сообщает Hawaii News Now, ссылаясь на источники.

По имеющейся информации, злоумышленник ударил ножом хозяина одного из домов, после того как его выселили. После этого он открыл огонь по прибывшим на место преступления полицейским.

Также стало известно, что потом стрелок устроил пожар в доме, в котором случилось убийство.

При этом огонь распространился на соседние дома.

Информации о задержании или нейтрализации злоумышленника пока не поступала.

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