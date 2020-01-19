Нерпа приплыла в крещенскую купель на Ямале и удивила россиян

Купающаяся в крещенской купели нерпа удивила рабочих в вахтовом поселке Ямбург Ямало-Ненецкого автономного округа. Они засняли ее и выложили в сеть, ролик появились в аккаунте svodka89 в Instagram.

На кадрах видно, как нерпа спокойно и размеренно плавает в воде. Она ныряет и подплывает все ближе к людям, словно не боится их.

«Нерпа приняла участие в строительстве купели в Ямбурге», — гласит подпись к видео.

Стоит отметить, что это видео удивило российских пользователей сети. Некоторые принялись шутить, что купаться в проруби нужно было с рыбой для пущего эффекта. Другие выражали беспокойство, так как считали, что она может напасть на человека и покусать его.

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