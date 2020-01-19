В Киеве началось прощание с погибшими в авиакатастрофе в Иране

Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране началась в Киеве, сообщает РИА «Новости».

В аэропорту Борисполь, куда прибыл самолет с телами 11 жертв катастрофы-гражданами Украины, родственники жертв и высшее руководство страны принимают участие в закрытой части церемонии.

После закрытой части в 14.00 мск начнется открытая часть для всех желающих.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», летвший в киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.