Российского пенсионера связали и избили до смерти в собственном доме

В российской деревне Вопша было найдено тело избитого пенсионера. Об том сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванные источники.

Инцидент произошел в Большеколпанском сельском поселении Гатчинского района Ленинградской области.

Как пишет издание, тело мужчины нашел его внук после того, как ему позвонили соседи, взволнованные тем, что в доме целые сутки горит свет.

Приехав на место, молодой человек обнаружил тело своего дедушки, который был связан проводом и избит до смерти.

Причины случившегося и данные о том, были ли украдены деньги из дома, пока не известны. На данный момент правоохранительные органы возбудили уголовное дело и устанавливают детали произошедшего.

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