В ФТС установили правила работы для служебных собак

Российская Федеральная таможенная служба (ФТС) разработала правила, по которым будут работать служебные собаки, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на приказ в рамках закона «Об ответственном обращении с животными».

Согласно установленным правилам, все животные будут работать не более 12 часов в сутки. При этом их работа на службе также будет ограничена по времени. Все служебные собаки смогут выполнять свои обязанности от трех до пяти лет, после чего спецкомиссия решит, готово ли животное продолжить нести службу или же из-за состояния здоровья должно уйти «на пенсию».

Помимо этого, в приказе приписаны нормы содержания собак, ухода за ними, правила обучения и т.д.

Как отмечает газета, после службы всех собак планируют продавать.

Приказ об обращении с животными вступает в силу с января 2020 года.

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