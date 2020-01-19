В США подростка подозревают в убийстве четырех человек, среди которых трое детей

Полиция подозревает подростка в убийстве четырех человек, в том числе троих детей, в американском штате Юта, передает KSL.

Ранее сообщалось, что в городе Грантсвилл произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека и один был госпитализирован с ранениями.

По данным полиции, подозреваемый действовал один, он уже взят под стражу. Его личность не раскрывается, так как он несовершеннолетний.

Также в полиции сообщили, что все жертвы приходились друг другу родственниками.

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