В США подростка подозревают в убийстве четырех человек, среди которых трое детей
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Полиция подозревает подростка в убийстве четырех человек, в том числе троих детей, в американском штате Юта, передает KSL.
Ранее сообщалось, что в городе Грантсвилл произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека и один был госпитализирован с ранениями.
По данным полиции, подозреваемый действовал один, он уже взят под стражу. Его личность не раскрывается, так как он несовершеннолетний.
Также в полиции сообщили, что все жертвы приходились друг другу родственниками.
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