Летевший в Сургут самолет экстренно сел в Ханты-Мансийске из-за проблем с топливом

Пассажирский самолет ATR72, летевший из Екатеринбурга в Сургут, совершил экстренную посадку в Ханты-Мансийске из-за утечки топлива. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как стало известно, проблема обнаружилась во время выполнения рейса.

«В полете командир доложил об утечке топлива и запросил экстренную посадку в Ханты-Мансийске. Самолет благополучно совершил вынужденную посадку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент лайнер осматривают техники. Для пассажиров выделят резервный борт.

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