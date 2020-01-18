Летевший в Сургут самолет экстренно сел в Ханты-Мансийске из-за проблем с топливом
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Пассажирский самолет ATR72, летевший из Екатеринбурга в Сургут, совершил экстренную посадку в Ханты-Мансийске из-за утечки топлива. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как стало известно, проблема обнаружилась во время выполнения рейса.
«В полете командир доложил об утечке топлива и запросил экстренную посадку в Ханты-Мансийске. Самолет благополучно совершил вынужденную посадку», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в данный момент лайнер осматривают техники. Для пассажиров выделят резервный борт.
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