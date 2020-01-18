В Москве уволился директор школы, где ученик ударил преподавателя из-за сломанного наушника

Директор школы в Москве, в которой ученик 15 января нанес удары преподавателю из-за сломанного наушника, решил уволиться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования.

Там заявили, что педагог в коде конфликта с учеником восьмого класса повела себя непрофессионально на неподобающие действия подростка.

Как известно, школьник сперва ударил учителя, а затем устроил погром в классе, разбив стекло шкафа и повредив себе руку.

«Директор школы, не снимая с себя ответственности за случившееся, принял решение об увольнении», — рассказали в департаменте.

В учреждении добавили, что за подростком с 2015 года наблюдает орган соцзащиты по причине его агрессивного поведения и низкой мотивации к обучению.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Московский школьник избил учительницу из-за наушников