Три человека погибли, 20 пострадали при взрыве в Сомали
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Смертник взорвал машину в городе Афгойе на юге Сомали, сообщает Anadolu со ссылкой на представителей властей.
По предварительным данным, в результате взрыва погибли три человека, заявил сотрудник полиции Башир Ахмед.
Официальный представитель правительства Сомали Исмаил Мухтар Оронджо заявил о нескольких погибших и 20 пострадавших. Он отметил, что потери могут возрасти.
На данный момент ни одна группа не взяла на себя ответственность за произошедшее.
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