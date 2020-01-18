Три человека погибли, 20 пострадали при взрыве в Сомали

Смертник взорвал машину в городе Афгойе на юге Сомали, сообщает Anadolu со ссылкой на представителей властей.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли три человека, заявил сотрудник полиции Башир Ахмед.

Официальный представитель правительства Сомали Исмаил Мухтар Оронджо заявил о нескольких погибших и 20 пострадавших. Он отметил, что потери могут возрасти.

На данный момент ни одна группа не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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