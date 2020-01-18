133 человека госпитализированы после отравления питьевой водой в Дагестане

Число отравившихся питьевой водой в дагестанском Кизляре достигло 133 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя регионального Минздрава.

На лечении в городской больнице находится 133 человека с диагнозом «острая кишечная инфекция», из 70 детей. Состояние всех пациентов оценивается как легкой и средней степени тяжести.

В настоящее время подача воды по водопроводу временно приостановлена, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о волне отравлений питьевой водой в Кизляре.

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