133 человека госпитализированы после отравления питьевой водой в Дагестане
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Число отравившихся питьевой водой в дагестанском Кизляре достигло 133 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя регионального Минздрава.
На лечении в городской больнице находится 133 человека с диагнозом «острая кишечная инфекция», из 70 детей. Состояние всех пациентов оценивается как легкой и средней степени тяжести.
В настоящее время подача воды по водопроводу временно приостановлена, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось о волне отравлений питьевой водой в Кизляре.
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