В Москве сотрудники МВД избили обвиняемого перед заседанием суда

В Москве сотрудники конвойной службы МВД избили обвиняемого перед заседанием суда. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Известно, что 23 декабря Азамата Казанчева привезли в здание Зеленоградского суда.

У обвиняемого по статье «Кража» с собой были личные вещи, в том числе коврик для намаза (мусульманская молитва). Отмечается, что увидев религиозный атрибут, один из конвоиры вытащили его сумки и выкинули.

Когда Казанчев сделал замечание, его ударили по лицу. По словам обвиняемого, после нанесенного удара его стали избивать несколько человек, сменив кулаки на дубинки.

От полученных травм пострадавший не смогу присутствовать на заседании суда. Ему два раза вызвали скорую помощь, после чего увезли обратно в СИЗО.

После случившегося Казанчев обратился в Общественную наблюдательную комиссию, а там в свою очередь привлекли «Комитет против пыток». Представители мужчины намерены обратиться в Следственный комитет.