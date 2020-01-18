В Петербурге мужчина в пьяной ссоре зарезал своего соседа по комнате
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В Санкт-Петербурге 54-летний местный житель в состояние алкогольного опьянения в ходе ссоры зарезал своего соседа по комнате. Об это сообщают «Невские новости».
Как отмечается, инцидент произошел 16 января в общежитии на улице Будапештская.
В потасовка произошла во время ссоры, один из двоих мужчин схватил нож и ударил им собеседника. Пострадавший с полученным ранением спустился на первый этаж.
Мужчину госпитализировали, однако он скончался от полученных травм.
Злоумышленника задержали.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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