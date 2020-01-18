Обгоревшие тела 10 музыкантов обнаружены в Мексике

Обгоревшие тела минимум 10 музыкантов обнаружены сотрудниками полиции в грузовике в районе Чилапа-де-Альварес на юго- западе Мексики. Об этом сообщает Televisa.

Убитыми оказались участники музыкального коллектива «Sensation», являвшиеся представителями коренного населения Мексики.

По предварительной версии, музыканты попали в засаду, возвращаясь после выступления в Тлайельпане. Личности и мотивы нападавших не установлены.

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