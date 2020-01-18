Обгоревшие тела 10 музыкантов обнаружены в Мексике
close
Обгоревшие тела минимум 10 музыкантов обнаружены сотрудниками полиции в грузовике в районе Чилапа-де-Альварес на юго- западе Мексики. Об этом сообщает Televisa.
Убитыми оказались участники музыкального коллектива «Sensation», являвшиеся представителями коренного населения Мексики.
По предварительной версии, музыканты попали в засаду, возвращаясь после выступления в Тлайельпане. Личности и мотивы нападавших не установлены.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Тела 4 полицейских обнаружены в реке в Мексике
— В Мексике 1 декабря было совершено рекордное число убийств за день
— Число погибших при перестрелке с наркокартелем в Мексике достигло 14