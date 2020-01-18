Беременная 13-летняя школьница попала в больницу под Красноярском
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Беременная 13-летняя школьница была доставлена в больницу под Красноярском для обследования, сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на источник.
Предполагается, что девочка забеременела от 10-летнего мальчика, с которым размещала в социальных сетях общие фотографии. Она приняла решение оставить ребенка.
Как рассказал источник, медики оценивают состояние девочки как удовлетворительное.
Источник также добавил, что врачи и следователи сомневаются в том, что девочка смогла забеременеть от школьника, поэтому было решено провести экспертизу.
Известно, что школа, в которой училась девочка, получила извещение о ненадлежащем воспитании от СК.
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