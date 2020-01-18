Россиянам пообещали весну в середине зимы

Синоптики заявили, что в выходные в европейскую часть России придет весенняя погода, которая должна была наступить в марте. Об этом говорится на сайте центра погоды «Фобос».

Погода, схожая с весенней, придет из-за обширного антициклона, который сформировался в теплой воздушной массе.

«На голубом небосводе между белыми облаками появится солнце» — добавили синоптики.

По их прогнозам, в столице столбики термометра повысятся до +3°C. В Санкт-Петербурге на выходных ожидается днем до +5°C. В Нижнем Новгороде, Казани, Пензе, Саранске и Волгограде будет от -2°C до +1°C, а в Астрахани от +3°C до +5°C.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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