Суд арестовал главу МВД по Коми по подозрению в получении взятки

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Половников Виктор Николаевич Половников Виктор Николаевич
Половников Виктор Николаевич
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

Суд Сыктывкара решил заключить под стражу главу МВД по Коми Виктора Половникова, который подозревается во взяточничестве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что против него завели уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

«При избрании меры пресечения судом была учтена характеристика личности обвиняемого и обстоятельства совершения инкриминируемого ему преступления», — рассказали в пресс-службе суда.

Как стало известно, министра отправят в СИЗО до 17 февраля.

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