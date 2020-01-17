Суд арестовал главу МВД по Коми по подозрению в получении взятки
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Суд Сыктывкара решил заключить под стражу главу МВД по Коми Виктора Половникова, который подозревается во взяточничестве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что против него завели уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.
«При избрании меры пресечения судом была учтена характеристика личности обвиняемого и обстоятельства совершения инкриминируемого ему преступления», — рассказали в пресс-службе суда.
Как стало известно, министра отправят в СИЗО до 17 февраля.
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