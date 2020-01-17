Забежавшая в вологодскую школу собака покусала шестерых детей

Шестеро детей 16 января пострадали от собаки бойцовской породы, после того как животное забежало в школу в городе Вытегра в Вологодской области и покусало их. Об этом сообщает сайт региональной прокуратуры.

Как стало известно, инцидент случился в здании средней общеобразовательной школы №1.

Согласно имеющейся информации, пострадавшими оказались шестеро учеников начальных классов. Они уже получили медицинскую помощь.

Сообщается, что владельцем собаки является одна из местных жительниц.

Как отмечается, животное из школы эвакуировал сын женщины.

По данному факту прокуратура проведет проверку.

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