Самарский губернатор возмутился разрешением на отстрел собак в регионе

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров собирается в ближайшие дни внести в губернскую думу законопроект, который исключает отстрел бездомных собак. Об этом Азаров написал на своей странице в Twitter.

По словам самарского губернатора, из СМИ он узнал о пресс-релизе департамента охоты и рыболовства области о разрешении на отстрел диких собак. Он выяснил, что в принятом несколько лет назад региональным законе диких собак отнесли к «охотничьим ресурсам».

Азаров выразил возмущение данной историей и заявил, что отстрел безнадзорных собак недопустим, подчеркнув, что к безнадзорным животным «применимы только гуманные методы».

Губернатор также считает необходимым расширять существующие и строить новые приюты для животных, добавив, что на это будет выделена бюджетная помощь.

Он отметил, что в департаменте охоты будет проведена проверка, в том числе на знание законодательства государства.

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