ПЦУ раскритиковала традицию крещенских купаний
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Православная церковь Украины (ПЦУ) выступила с критикой традиции купания в проруби на Крещение. Соответствующий пост опубликован на странице ПЦУ в Facebook.
Купание в проруби не способствует духовному очищению и не смывает грехи, говорится в публикации. Также в ПЦУ отмечают, что исторически данная традиция не свойственна украинскому народу.
«Украинские этнографы не фиксировали в прошлых веках массовых крещенских купаний», — подчеркивается в сообщении ПЦУ.
Кроме того, беспокойство украинской церкви вызывает то, что люди окунаются в прорубь «совсем без одежды или с предшествующим алкогольным подогревом».
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