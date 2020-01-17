Более 40 мест для крещенских купаний оборудуют в Москве

В Москве откроют 46 площадок для крещенских купаний, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Традиционные купания пройдут с 18.00 мск 18 января до 18.00 мск 19 января. Для купаний будут оборудованы искусственные купели и специальные места на столичных водоемах.

Наибольшее количество специальных мест будет открыто в Троицком и Новомосковском административных округов, там оборудуют 16 купелей. В Центральном административном округе откроют две площадки.

Площадки будут оснащены безопасными спусками к воде, а также раздевалками, передвижными туалетами и павильонами с горячим чаем и питанием. На местах будут дежурить сотрудники полиции, спасатели и врачи.

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