В Москве в пятницу ожидается до +4°C

В Москве в пятницу, 17 января, ожидается облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что днем температура воздуха в столице составит от +2°C до +4°C. Ожидается западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся -1°C — +1°C. Скорость ветра останется неизменной.

Атмосферное давление в течение дня составит 755 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.