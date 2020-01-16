Водонаева негативно высказалсь о новом маткапитале

Телеведущая Алена Водонаева негативно высказалась на своей странице в Instagram о материнском капитале.

Она напомнила, что за троих детей смогут получить 1 миллион только те семьи, чей доход меньше одного прожиточного минимума на человека.

«Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона», — заявила Водонаева.

Телеведущая добавила, что люди начнут брать кредиты, чтобы прокормить детей и себя.

Также она выразила мнение, что в России существуют проблемы с детскими садами, школами, медициной и специалистами, а в такой ситуации речи о родах нет.

Ранее президент России Владимир Путин предложил ввести с 1 января 2020 года выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет.

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