В Белгороде женщину приговорили к двум годам колонии за убийство новорожденного

Суд в Белгороде приговорил местную жительницу к двум годом колонии за убийство своего новорожденного ребенка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Как отмечается, труп младенца был обнаружено 10 октября прошлого года около мусорного бака в районе дома № 6 по улице Садовой. Ребенок умер вследствие асфиксии.

Известно, что мальчик родился 7 октября. Мать убила ребенка и спрятала его тело в пакете на балконе. Спустя два дня она оставила пакет на улице.

33-летнюю женщину признали виновной по статье «убийство матерью новорожденного ребенка».

Как только ее младшему ребенку исполнится 14 лет, осужденная отправится в колонию-поселение на два года.

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