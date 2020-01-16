В черном перце неашли кишечную палочку и плесень
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Роскачество провело проверку черного молотого перца и обнаружило в некоторых образцах кишечную палочку и плесень. Об этом сообщает РИА «Новости».
В товарах нескольких торговых марок были найдены бактерии группы кишечной палочки.
В продукте четырех торговых марок обнаружено превышение по допустимому техрегламентом количеству плесени. В одной – сульфитредуцирующие клостридии, наличие которых не допускается техническим регламентом.
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