В черном перце неашли кишечную палочку и плесень

Роскачество провело проверку черного молотого перца и обнаружило в некоторых образцах кишечную палочку и плесень. Об этом сообщает РИА «Новости».

В товарах нескольких торговых марок были найдены бактерии группы кишечной палочки.

В продукте четырех торговых марок обнаружено превышение по допустимому техрегламентом количеству плесени. В одной – сульфитредуцирующие клостридии, наличие которых не допускается техническим регламентом.

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