Мужчина открыл стрельбу в здании суда в Новокузнецке
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Мужчина устроил стрельбу в здании мирового суда Новокузнецка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя экстренных служб.
По предварительной информации, злоумышленник зашел в здание суда и открыл стрельбу из ружья.
В результате произошедшего ранены два человека, судебный пристав и посетительница суда, заявил источник в правоохранительных органах.
Открывший стрельбу мужчина задержан.
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