Мужчина открыл стрельбу в здании суда в Новокузнецке

Мужчина устроил стрельбу в здании мирового суда Новокузнецка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По предварительной информации, злоумышленник зашел в здание суда и открыл стрельбу из ружья.

В результате произошедшего ранены два человека, судебный пристав и посетительница суда, заявил источник в правоохранительных органах.

Открывший стрельбу мужчина задержан.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Урале мужчина убил ребенка при стрельбе по банкам

— Мужчину в Подмосковье застрелили из травматического оружия

— Житель Екатеринбурга устроил стрельбу из автомата при ребенке в Новый год