Кризисный отдел создан в Японии из-за случая заражения новым коронавирусом

Отдел по сбору информации при кризисном штабе в канцелярии премьер-министра создан правительством Японии из-за обнаружения первого случая заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Ранее сообщалось, что первый случай заражения новым типом коронавируса из Китая был зафиксирован в Японии. Китаец, проживающий недалеко от Токио, заразился вирусом во время визита в китайский город Ухань.

На данный момент, заболевший выздоровел и был выписан из больницы.

В конце 2019 года в городе Ухань в китайской провинции Хубэй была выявлена эпидемия пневмонии неизвестного происхождения. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

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