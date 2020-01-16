Зеленский почтил помять погибших при крушении Boeing канадцев

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память граждан Канады, погибших в результате крушения украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщается на сайте офиса президента Украины.

Зеленский посетил посольство Канады в Киеве и оставил запись в книге памяти. Он выразил свои соболезнования в связи с гибелью граждан Канады и других государств в авиакатастрофе.

Во время разговора с послом Канады на Украине Ларисой Галадза президент отметил, что исторически две страны имеют много общего. Он выразил сожаление, что теперь дружественные государства объединяет также общее горе.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

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