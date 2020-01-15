Поезда сообщением Петербург - Крым начали курсировать в два раза реже
close
Поезда в Крым из Санкт-Петербурга и обратно, которые изначально ходили ежедневно, начали курсировать в режиме «через день». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на перевозчика — компанию «ГрандСервисЭкспресс».
Так, поезд № 7 Санкт-Петербург — Севастополь начал курсировать через день с 15 января, а поезд № 8 в обратном направлении перейдет на такой же режим с 17 января.
Отмечается, что поезда № 27 Москва — Симферополь) и № 28 в обратном направлении продолжат курсировать в ежедневном режиме.
Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь прибыл 25 декабря.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь