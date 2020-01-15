Путин призвал защитить правду о Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию призвал кабинет министров защитить правду о Великой Отечественной войне.

Глава государства отметил, что 9 мая является самым великим и святым праздником, и память о войне является данью уважения историческому прошлому, которая служит будущему страны и закрепляет единство государства.

«Мы должны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь как зараза будет расползаться по всему миру? Наглому вранью и попыткам переиначить историю мы должны будем противопоставить факты», — сказал Путин.