Путин призвал защитить правду о Великой Отечественной войне

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию призвал кабинет министров защитить правду о Великой Отечественной войне.

Глава государства отметил, что 9 мая является самым великим и святым праздником, и память о войне является данью уважения историческому прошлому, которая служит будущему страны и закрепляет единство государства.

«Мы должны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь как зараза будет расползаться по всему миру? Наглому вранью и попыткам переиначить историю мы должны будем противопоставить факты», — сказал Путин.