Путин призвал привести в порядок более тысячи помещений школ искусств
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Президент России Владимир Путин призвал привести в порядок более тысячи помещений школ искусств.
Путин подчеркнул важность комфорта и качества обучения.
По его словам, современными должны стать условия для занятия творчеством.
Путин отметил, что в рамках нацпроекта «Культура» выделяются более 8 млрд рублей на оборудование и музыкальные инструменты для детских школ искусств.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.