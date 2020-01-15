Путин призвал привести в порядок более тысячи помещений школ искусств

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин призвал привести в порядок более тысячи помещений школ искусств.

Путин подчеркнул важность комфорта и качества обучения.

По его словам, современными должны стать условия для занятия творчеством.

Путин отметил, что в рамках нацпроекта «Культура» выделяются более 8 млрд рублей на оборудование и музыкальные инструменты для детских школ искусств.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.