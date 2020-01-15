Президент России Владимир Путин призвал привести в порядок более тысячи помещений школ искусств.

Путин подчеркнул важность комфорта и качества обучения.

По его словам, современными должны стать условия для занятия творчеством.

Путин отметил, что в рамках нацпроекта «Культура» выделяются более 8 млрд рублей на оборудование и музыкальные инструменты для детских школ искусств.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.