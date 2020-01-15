В Дагестане 75 человек госпитализировали с кишечной инфекцией

В городе Кизляр в Дагестане 75 человек, большинство которых дети, госпитализированы с кишечной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Центральной городской больнице города.

Отмечается, что всего в ЦГБ поступило 72 человека, в том числе 39 детей. Двое взрослых и один ребенок выписаны под расписку.

По официальным данным дагестанского Минздрава, в настоящее время в больнице Кизляра на лечении находятся 69 человек с диагнозом «острая кишечная инфекция».

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