Момент взрыва на нефтехимическом заводе в Испании засняли на видео
Камера наружного наблюдения засняла момент взрыва на нефтехимическом заводе компании IQOXE в каталонской провинции Таррагона, который cлучился 14 января. Соответствующую видеозапись выложила в своем Twitter газета El Pais.
На кадрах виден не только взрыв, пламя, но и показана реакция некоторых очевидцев.
Как известно, в результате инцидента один человек погиб, еще шесть пострадали.
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