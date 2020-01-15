Момент взрыва на нефтехимическом заводе в Испании засняли на видео

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Камера наружного наблюдения засняла момент взрыва на нефтехимическом заводе компании IQOXE в каталонской провинции Таррагона, который cлучился 14 января. Соответствующую видеозапись выложила в своем Twitter газета El Pais.

На кадрах виден не только взрыв, пламя, но и показана реакция некоторых очевидцев.

Как известно, в результате инцидента один человек погиб, еще шесть пострадали.

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