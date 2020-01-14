Более 30 человек отравились питьевой водой в Дагестане

Более 30 человек госпитализированы после отравления питьевой водой в дагестанском городе Кизляр, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

На данный момент в Центральную городскую больницу поступили 32 человека, в том числе 10 детей, заявили в пресс-службе. Причиной госпитализации стало отравление питьевой водой.

Тяжелых случаев нет, подчеркнул представитель мэрии.

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