Более 30 человек отравились питьевой водой в Дагестане
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Более 30 человек госпитализированы после отравления питьевой водой в дагестанском городе Кизляр, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.
На данный момент в Центральную городскую больницу поступили 32 человека, в том числе 10 детей, заявили в пресс-службе. Причиной госпитализации стало отравление питьевой водой.
Тяжелых случаев нет, подчеркнул представитель мэрии.
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