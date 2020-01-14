На Юго-западе Москвы произошел пожар в жилом доме

Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Пожар в жилом доме произошел на Юго-западе Москвы. Об этом сообщает РЕН.

Согласно данным очевидцев, на улице Островитянинова горит балкон дома.

Подробности происшествия выясняются.

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