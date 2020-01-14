Девять человек получили ожоги в Киеве при прорыве теплосети

В Киеве девять человек пострадали в результате прорыва теплосети. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева.

Отмечается, что авария произошла на улице Антоновича около 19:00 (18:00 по мск).

Среде пострадавших оказались пассажиры маршрутного такси и прохожие, оказавшиеся рядом.

Пострадали 9 человек - с ожогами. Но по нашей информации, тяжелых случаев нет. Сейчас пострадавшим оказывается помощь», — заявил Пантелевв.

На данный момент проводится работы на месте происшествия. Спасатели убирают маршрутку, частично провалившуюся под асфальт. После этого тепловики начнут работы по разрытию, чтобы добраться до трубопровода.