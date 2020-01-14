В Госдуму внесли законопроект об амнистии по случаю 75-летия Победы

В Госдуму депутат Сергей Иванов внес проект постановления нижней палаты об применении амнистии в отношении отдельных категорий осужденных в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, амнистия будет распространяться на «достаточно узкий круг лиц». В число освобожденных от срока отбывания наказания войдут осужденные за преступления небольшой и средней тяжести. Речь идет об участниках боевых действий, участниках контртеррористической операции на Северном Кавказе, воинах-интернационалах, а также лицах, имеющих госнаграды СССР или РФ.

Кроме того, амнистия коснется участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, на производстве «Маяк», а также матерей несовершеннолетних детей, отцов-одиночек, женщин старше 50 лет и мужчин старше 55 лет, инвалидов.

В законопроекте уточняется, что срок лиц из вышеперечисленных категорий, которые были осуждены больше, чем на пять лет, может сократиться на одну третья, а если на срок свыше 10 лет - на одну четверть.