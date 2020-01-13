Трамп похвалил не ставших топтать флаг США иранских протестующих

Президент США Дональд Трамп оценил опубликованные в социальных сетях кадры с прошедших в Иране акций протеста. Соответствующую публикацию он разместил в Twitter.

Американский лидер похвалил решение вышедших на улицы членов оппозиции не топтать флаг США и оценил решение не «очернять замечательный» флаг «прогрессом».

Уточняется, что изображение американского флага появилось на одной из улиц, где проходили протестные акции. Глава Белого дома назвал протестующих «замечательными».

«Его поставили на улицу, чтобы они растоптали его, и вместо этого они обошли вокруг него», — написал Трамп.

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