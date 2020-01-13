Семья удочерила найденную в подъезде в Мытищах новорожденную девочку

Младенца, которого нашли в подъезде в Подмосковье в Мытищах, удочерила семья. Об этом сообщила в Instagram уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Отмечается, что ранее в декабре в подъезде одного из домов в Мытищах в коробке была найдена новорожденная девочка.

«У нее появилась настоящая семья, любящие мама и папа», — написала Мишонова.

Уточняется, что найденная девочка не была травмирована. Уполномоченный выразила радость в связи с тем, что у ребенка появилась семья. К публикации были прикреплены фотографии младенца с новой мамой.

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