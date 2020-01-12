Посетители кафе в Чехии отравились угарным газом

Гости кафе, расположенном на севере Чехии, отравились угарным газом. Об этом сообщает Чешское радио.

Отмечается, что всего пострадали 11 человек, восемь из которых являлись посетителями. Одна женщина пострадала сильнее всего, ее доставили в больницу.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Яблонец-над-Нисоу в 110 километрах от Праги.

По предварительным данным, газ попал из котельной в кухню и ресторанный зал. Причиной стала поломка газового котла.

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