СК назвал причину убийства главы центра «Э» по Ингушетии

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Глава Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев Глава Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев
Глава Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев
Пресс-служба МВД по Республике Ингушетия

Зампредседателя СК России Игорь Краснов назвал мотив совершения убийства главы центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Он отметил, что причиной совершении преступления в отношении Эльджаркиева стала его профессиональная деятельность.

«При этом у нас пока нет оснований говорить о том, что офицер мог быть убит из мести или на религиозной почве», — уточнил Краснов.

Кроме того, зампредседателя напомнил о ходе следствия, которое установило причастность к убийству Хасана Полонкоева и других лиц, пытавшихся помешать начальницу центра «Э» пресечь их преступную деятельность.

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