В Тульской области женщина пострадала при приготовлении самогона в многоэтажке

В Тульской области в городе Узловая женщина пострадала при приготовлении самогона в многоэтажном доме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Так, из-за самогоноварения произошел хлопок в квартире на восьмом этаже.

По данным ведомства, пострадала женщина 1972 года рождения. Ее доставили в больницу с ожогом руки и лица.

Отмечается, что в результате хлопка в квартире выбило оконную раму.

Обстоятельства происшествия выясняются.