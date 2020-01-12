В Тульской области женщина пострадала при приготовлении самогона в многоэтажке
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В Тульской области в городе Узловая женщина пострадала при приготовлении самогона в многоэтажном доме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Так, из-за самогоноварения произошел хлопок в квартире на восьмом этаже.
По данным ведомства, пострадала женщина 1972 года рождения. Ее доставили в больницу с ожогом руки и лица.
Отмечается, что в результате хлопка в квартире выбило оконную раму.
Обстоятельства происшествия выясняются.