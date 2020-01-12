Агент выпавшей из окна в Москве модели рассказала о ее состоянии здоровья

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Агент выпавшей из окна модели Ксении Пунтус Лидия рассказала о состоянии здоровья девушки. Об этом сообщает kp.ru.

По ее словам, пострадавшая находится в Ботникоской больнице. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

О характере травм агент говорить не стала.

Лидия добавила, что Пунтус находится в сознании, но ничего рассказать не может.

«Очень надеюсь, что в ближайшее время мы сможем во всем разобраться», — заключила агент.

Издание отмечает, что из-за травмы головы модель почти ничего не помнит.

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа жилого дома в центре Москвы 11 января. Пунтус получила многочисленные ушибы, черепно-мозговую травму и вывих бедра, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным СМИ, перед этим девушка проводила время со своим молодым человеком — внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым — в одном из столичных баров.

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