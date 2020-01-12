Число жертв пожаров в Австралии возросло до 27

В Австралии увеличилось число погибших из-за лесных пожаров. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что в результате природного бедствия погибли 27 человек.

Кроме того, в последнее время погодные условия в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс изменилась: ушел ветер, а температура воздуха снизилась. Это позволило работникам пожарных служб перейти к «тактике наступления» в борьбе с природной стихией.

Уточняется, что на охваченных огнем территориях ожидают, что такие условия продлятся еще неделю, поскольку любые изменения могут привести к очередной активизации лесных пожаров.

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