Самолет в Индии совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва

Самолет авиакомпании AirAisa совершил экстренную посадку в аэропорту Калькутты из-за женщины, угрожавшей взорвать воздушное судно. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

Лайнер выполнял рейс из Калькутты в Мумбаи. Через 40 минут после взлета пилот получил от одной из пассажирок записку, в которой сообщалось, что на теле женщины закреплены взрывные устройства, которые она может взорвать в любой момент.

Воздушное судно совершило вынужденную посадку в аэропорту вылета. Угрожавшая взрывом женщина задержана, взрывных устройств на ее теле не обнаружено, заявили в полиции.