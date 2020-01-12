Пьяный восьмиклассник зарезал отчима в Петербурге

В Санкт-Петербурге пьяный школьник во время ссоры нанес отчиму удар ножом, который позднее оказался смертельным. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Убийство произошло накануне, 11 января в Василеостровском районе городе. В полицию поступило сигнал о том, что в одном из подъездов дома № 33 по 12-й линии лежит мужчина в крови.

Позднее правоохранители установили, что удар мужчине нанес ночью 16-летний восьмиклассник, который был пьян. У подростка и отчима возник конфликт, в результате котором школьник взял нож и ударил 46-летнего гражданина Узбекистана в шею.

Пострадавший скончался в машине скорой помощи, не успев доехать до больницы.

Полиция уже задержала подростка и установила, что 16-летний школьник неоднократно совершал административные правонарушения и находится на учете в отделе по делам несовершеннолетних. По делу возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК России «Убийство».