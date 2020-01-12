Склад с металлом загорелся в Подмосковье

Одноэтажный ангар, в котором хранится металл, воспламенился в зоне городского округа Сергиев Посад Московской области, сообщили РИА «Новости» в МЧС.

Уточняется, что загоревшийся ангар размером 50 на 20 м расположен в промышленной зоне в поселке Скоропусковский.

По последним данным, площадь пожара составляет одну тысячу кв. м.

По предварительным сведениям, пострадавших в результате пожара нет.

На месте возгорания работают 25 человек и семь единиц спецтехники. Также на территорию были отправлены специалисты лаборатории для замера содержания вредных веществ в воздухе.

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