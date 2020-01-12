Впервые за зиму в Москве снежный покров вырос до 7 см

Ведущий синоптик центра погоды» Фобос» Евгений Тишковец заявил, что впервые за московскую зиму 2019-2020 года снежный покров увеличился до 7 см, передает РИА «Новости».

По его словам, это неплохой показатель, однако он отстает от нормы.

«По норме у нас должно было быть 20-25 сантиметров», — добавил Тишковец.

Он отметил, что за почти полтора месяца зимы это стал самый высокий снежный покров.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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